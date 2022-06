Die SV Ried ist mit einer Niederlage im ersten Testspiel in die Sommervorbereitung gestartet. Gegen Slovan Bratislava verlor das Team von Trainer Christian Heinle in Grieskirchen mit 0:3.

Die erste Halbzeit endete noch ohne Tore. Jaromir Zmrhal brachte die Gäste aus der Slowakei schließlich zehn Minuten nach Wiederanpfiff in Führung (55.). Richard Krizan erhöhte wenig später per Kopf nach einem Eckball (65.). In Minute 81. gelang den Gästen durch Dejan Drazic der Schlusspunkt.