Ried verstärkt sich mit Innenverteidiger aus Deutschland

Bundesliga-Absteiger SV Ried hat sich für die kommenden zwei Saisonen mit Innenverteidiger Oliver Steurer verstärkt. Der 28-Jährige Deutsche war zuletzt bei Drittliga-Absteiger VfL Oldenburg aktiv und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2025.

„Wir wollten noch einen linksfüßigen Innenverteidiger in den Kader nehmen, um dort noch bessere Alternativen zu haben. Oliver ist ein erfahrener Spieler, der unserer jungen Truppe mit seiner Führungsstärke helfen soll. Er passt in unser Profil, weil er neben seiner Erfahrung auch Größe und Schnelligkeit mitnimmt, was für unser Spiel sehr wichtig ist“, sagt Ried-Sportvorstand Wolfgang Fiala zum Transfer.

Steurer selbst sagt zu seinem Wechsel: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen. Das Projekt, die Mannschaft weiterzuentwickeln und wieder in die Bundesliga aufzusteigen, hat mich überzeugt. Ich selbst möchte hier in Ried den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen und als Person weiter reifen. Ich bin überzeugt, dass ich mich hier sehr schnell zurechtfinden werde.“

(SV Ried) / Bilder: Imago/SV Ried