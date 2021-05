Ried-Verteidiger in Deutschland heiß begehrt?

via

Ried-Außenverteidiger Michael Lercher ist laut “LAOLA1” in Deutschland heiß begehrt. Demnach will Erzgebirge Aue den 25-Jährigen in die 2. Deutsche Bundesliga lotsen.

Der Vertrag von Lercher bei den “Wikingern” läuft zum Saisonende aus, weshalb er die Oberösterreicher Stand jetzt ablösefrei verlassen könnte. Der linke Abwehrspieler spielte bereits zwischen 2012 und 2015 in Deutschland, als er in der Jugend von Werder Bremen kickte. Ab Sommer 2015 war Lercher für Wacker Innsbruck Aktiv, ehe er zwei Jahre später nach nach Mattersburg wechselte. Im vergangenen Sommer zog es den Ex-U21-Teamspieler nach Ried.

Bei der Innviertlern ist Lercher in dieser Spielzeit gesetzt und absolvierte 24 Partien in der tipico Bundesliga. Insgesamt lief der gebürtige Innsbrucker 63 Mal in der österreichischen Bundesliga auf.