Ried-“Wunschstürmer” Sulley erhält Spielgenehmigung

Gute Nachrichten für die SV Ried! Die Innviertler können von nun an auf “Wunschstürmer” Sadam Sulley setzen. Der 23-jährige Ghanaer spielte zuletzt beim FK Senica in der Slowakei und war seit diesem Sommer vereinslos.

„Sadam Sulley ist der Wunschstürmer, den wir vom Profil her gesucht haben. Er ist ein sehr großer Spieler mit viel Dynamik, Tempo, Robustheit und Spielverständnis. Sadam Sulley hat uns in den Probetrainings überzeugt. Der nächste Schritt muss jetzt sein, ihn schnellstens und bestmöglich in unser Team zu integrieren“, sagt Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Cheftrainer der Oberösterreicher.

Foto: SV Ried