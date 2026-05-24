Ried zieht Kaufoption bei Youngster
Die SV Ried hat die Kaufoption bei Youngster Jussef Nasrawe gezogen. Der 19-Jährige wechselt nach der Leihe von Bayern München II nun fix ins Innviertel und unterschreibt bei den Riedern einen Vertrag bis 2027.
Nasrawe wechselte leihweise im Jänner 2026 nach Ried, wo der Mittelfeldspieler 15 Spiele bisher absolvierte. Im Europacup-Playoff-Finalhinspiel gegen Rapid schrieb der Iraker erstmals am Scorerboard an, wo er das 1:0 von Nikki Havenaar per Flanke vorbereitete. Zudem steht Nasrawe im vorläufigen Großkader des Irak für die Weltmeisterschaft in der USA, Kanada und Mexiko.
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Bild: GEPA