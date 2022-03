Rieds Ziegl nach dem Verpassen der Meistergruppe: „Wir haben den Fuß sehr weit in der Tür gehabt“

Am Montagabend war der Kapitän der SV Ried, Marcel Ziegl, zu Gast bei „Dein Verein – Double Check“. Der 29-Jährige sprach dort u.a. über das Verpassen der Meistergruppe, Torhüter Sahin-Radlinger und das Cupfinale.

Marcel Ziegl (SV Guntamatic Ried):

…angesprochen auf den Frust, nach Verpassen der Meistergruppe: „Natürlich. Ich denke, dass geht nicht innerhalb eines Tages, dass der weg ist. Wir haben den Fuß sehr weit in der Tür gehabt, haben dann aber ein sehr blödes Gegentor bekommen. Tut natürlich enorm weh.“

…weiter zum Spiel gegen Sturm Graz: „Von Glücksgefühlen bis zu großer Enttäuschung war alles dabei. Aber ich denke, wenn man sich das gestrige Spiel ansieht, dann war es ein gutes Spiel von uns. Die fehlenden Punkte haben wir nicht gestern verloren.“

…zur Bedeutung dieses Verpassen der Meistergruppe: „Es ist schwer zu realisieren, dass es so knapp und eng war. Trotzdem muss man sagen, dass wir für unsere Verhältnisse eine gute Saison spielen. Jetzt greifen wir halt im unteren Playoff voll an.“

…weiter zur Qualifikationsgruppe: „Ab Samstag gilt dann der Fokus aufs untere Playoff. Das ist jetzt beinharter Abstiegskampf. Wir dürfen da nicht zum Träumen anfangen. Jetzt heißt es: So schnell als möglich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Dann können wir über den siebenten Platz reden.“

…über den Gemütszustand von Tormann Sahin-Radlinger nach seiner Roten Karte: „Gestern, im ersten Moment war es gar nicht möglich, ihn wieder aufzurichten. Aber der Sami ist ein starker Charakter, er hat uns in diesem Jahr schon einige Punkte festgehalten.“

…zur Roten Karte: „Ich will da jetzt kein Fass aufmachen. Aus meiner Sicht ist es aber kein Torraub, der Stürmer wäre nicht zum Schießen gekommen. Ich verstehe dann einfach nicht, wenn wir den Videoschiedsrichter schon haben, dass man dann nicht sagt: ,Schau es dir nochmals an´. Bei diesem Stand und dieser Situation hätte ich schon erwartet, dass es sich der Schiri nochmals selbst ansieht.“

…über seinen Freistoß in der 94. Minute: „Es war einfach kein guter Schuss und technisch nicht gut ausgeführt.“

…zur Heimstärke der Rieder: „Eine direkte Erklärung habe ich dazu jetzt nicht. Wenn wir das wüssten, dann würden wir es auswärts genauso machen, wie zuhause. Ich denke einfach, dass wir uns zuhause einfach wohl fühlen und dann mit einem Tick mehr Selbstvertrauen ins Spiel gehen. Dass es dann aber vom Punkteschnitt her daheim und auswärts so eklatant ist, sollte eigentlich nicht so sein.“

…auf die Frage, welchen Gegner er sich fürs Cupfinale wünscht: „Wer der Gegner sein wird, ist uns ehrlich gesagt egal. Wir haben im laufenden Cup schon Sturm, Klagenfurt und Hartberg geschlagen. Wir nehmen es, wie es kommt.“

…über seine Vertragssituation in Ried: „Bisher hat in Phasen, wo es um solche Dinge gegangen ist, immer Ried am besten gepasst. Ich weiß auch, was ich an dem Verein habe. Ich hoffe noch auf mehrere Jahre.“

…angesprochen auf den Reiz eines möglichen Transfers: „Auf jeden Fall wäre es reizvoll. Es wäre gelogen, wenn ich da nein sagen würde. Aber ich plane nicht vor. Ich mache es dann immer zu gegebener Zeit.“