Riegler fordert Härte von Dutt: „Die Spieler brauchen bisschen einen Druck“

via

via Sky Sport Austria

Beim Wolfsberger AC läuft es aktuell nicht. In der ADMIRAL Bundesliga setzte es aktuell vier Niederlagen in Folge. WAC-Präsident Dietmar Riegler hat unter der Woche mehr Druck für die Spieler gefordert und auch Trainer Robin Dutt in die Pflicht genommen. Im Sky-Interview nimmt 56-Jährige zur aktuellen Situation im Lavanttal Stellung und spricht über das Verhältnis zu seinem Cheftrainer.