„Riesen-Erfahrung“: Raimann etabliert sich in NFL-Spitze

In seinem zweiten Jahr in der NFL hat sich Football-Aushängeschild Bernhard Raimann in der absoluten Ligaspitze etabliert. Auf seiner Position als Offensive Tackle bei den Indianapolis Colts überzeugte der Wiener mit guten Leistungen in 15 Saisonspielen, einzig die erhoffte Teilnahme an den Play-offs scheiterte im letzten Moment. „Wir haben viele Höhen und Tiefen erlebt. Als Team am Ende im Play-off-Rennen zu sein, war eine Riesen-Erfahrung“, sagte Raimann.

Der Ärger über die 19:23-Niederlage am letzten Spieltag gegen die Houston Texans und das damit verpasste Play-off-Ticket war bei Raimann auch Wochen später noch groß. „Das letzte Spiel zu verlieren und so kurz vor einem Zwischenziel zu scheitern, hat schon einen bitteren Beigeschmack“, betonte der 26-Jährige im APA-Interview. Die Colts kamen mit Ersatz-Quarterback Gardner Minshew aber etwas unerwartet auf neun Siege und damit fünf mehr als im Jahr zuvor.

Mit dem früh verletzt ausgefallenen Rookie-Quarterback Anthony Richardson hat die Mannschaft von Headcoach Shane Steichen eine wertvolle Zukunftsaktie in ihren Reihen, dazu Star-Runningback Jonathan Taylor. „Es macht Hoffnung auf mehr und ich bin umso motivierter für die nächste Saison“, sagte Raimann.

Persönlich kann der in Steinbrunn im Burgenland aufgewachsene Quarterback-Beschützer auf eine gute Saison zurückblicken. Vom Statistik-Portal PFF wurde Raimann ins „All-Breakout Team“ gewählt, beim Blocken der Gegner belegte der rot-weiß-rote Offensive Tackle unter allen NFL-Spielern auf seiner Position den siebenten Platz und schaffte damit den Durchbruch. „Ich hatte sehr positive Exit-Meetings mit den Trainern. Das ist super für das Selbstvertrauen und die eigene Entwicklung“, erklärte Raimann zufrieden.

Auch das Image des Left Tackles innerhalb der Liga besserte sich merkbar. Er habe definitiv einen Unterschied gemerkt, sagte Raimann, der Respekt innerhalb der NFL-Community sei größer geworden. „Ich habe mich auch wohler gefühlt, psychisch und physisch.“ Nur vier Sacks ließ der Zwei-Meter-Hüne zu, gegen Star-Verteidiger wie Myles Garrett (Browns), Josh Allen (Jaguars) oder Trey Hendrickson (2/Bengals).

In der Saisonpause geht es der erste österreichische Spieler der NFL-Historie, der kein Kicker ist, derzeit etwas ruhiger an. Bald wartet allerdings das nächste Highlight: Gemeinsam mit Ehefrau Calli steht in Kürze die Hochzeitsreise auf die Bahamas an, nachdem die beiden im vergangenen Sommer in Wien geheiratet haben. „Da freue ich mich auf Sonne, Strand und Meer“, sagte er voller Vorfreude. Im April starten die Teamtrainings der Colts, die bis Ende Juni dauern. Nach einem Heimatbesuch im Sommer geht es für Raimann Anfang August wieder richtig los mit langen Arbeitstagen vor seiner dritten NFL-Saison.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago