Riesenchance für Tsunoda: Der Große Preis von Japan live bei Sky Sport

Peter Hardenacke begrüßt die Zuschauer:innen am Sonntagmorgen zu den Vorberichten ab 6:00 Uhr live

Sascha Roos kommentiert gemeinsam mit Sky Experte Ralf Schumacher das Rennen ab 6:55 Uhr live

Mit Sky X die Formel 1 live streamen!

Bereits nach dem Großen Preis von China ließ Ralf Schumacher verlauten, dass Liam Lawson seinen Platz an Yuki Tsunoda verlieren werde – und dass der 24-jährige Japaner schon in Suzuka sein Debüt für Red Bull feiern würde. Der stets sehr gut informierte Sky Experte sollte damit recht behalten: Ausgerechnet beim Heimrennen in Japan wird Tsunoda erstmals für ein Topteam an den Start gehen.

Für Tsunoda, der vor Saisonbeginn noch vehement auf einen Platz bei Red Bull drängte, ist es eine Riesengelegenheit, sich nun in einem Topteam zu beweisen.

Ab Donnerstag ist Sky mit „Warm Up – Das Motorsport Spezial“ live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen.

Peter Hardenacke begrüßt die Zuschauer:innen aus Suzuka, Sascha Roos kommentiert gemeinsam mit Sky Experte Ralf Schumacher alle Sessions live.

Diese sind außerdem nochmals zur gewohnten Europa-GP-Zeit in voller Länge – samt Vor- und Nachberichten – auf Sky Sport F1 zu sehen.

Sendeplan für den Großen Preis von Japan auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 3.4.:

16:30 – 16:45 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

19:15 – 20:15 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 4.4.:

4:15 – 6:00 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training (Wiederholung um 13:15 Uhr)

6:30 – 7:30 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs (Wiederholung um 15:00 Uhr)

7:45 – 9:30 Uhr: Formel 1 – 2. Freies Training (Wiederholung um 16:45 Uhr)

Samstag, 5.4.:

4:15 – 6:00 Uhr: Formel 1 – 3. Freies Training (Wiederholung um 12:15 Uhr)

7:45 – 9:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying (Wiederholung um 15:30 Uhr)

9:30 – 10:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying (Wiederholung um 17:15 Uhr)

Sonntag, 6.4.:

6:00 – 6:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte (Wiederholung um 14:00 Uhr)

6:55 – 8:45 Uhr: Formel 1 – Rennen (Wiederholung um 14:55 Uhr)

8:45 – 9:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews (Wiederholung um 16:45 Uhr)

9:30 – 10:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Rennen (Wiederholung um 17:30 Uhr)

10:00 – 10:30 Uhr: Formel 1 – Ted’s Notebook: GP Japan

Beitragsbild: Imago