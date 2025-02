Riesentorlauf der Herren und Abfahrt der Damen: Die Startlisten im Überblick

Während die Herren in Kranjska Gora im ersten Riesentorlauf nach der Ski-WM wieder um Podestplätze kämpfen, steht für die Damen in Kvitfjell die zweite Abfahrt des Wochenendes an. Hier sind die Startlisten.

Die ÖSV-Herren starten um 9:30 Uhr in Kranjska Gora in den drittletzten Riesentorlauf der Weltcup-Saison. Lokalmatador Zan Kranjec eröffnet das Rennen mit Startnummer 1, gefolgt vom Schladming-Sieger Alexander Steen Olsen (2.). Weltcup-Leader Marco Odermatt geht mit der Nummer 4 ins Rennen, direkt vor seinem Landsmann Loïc Meillard (5.).

Als erster Österreicher startet Marco Schwarz mit der Nummer 10, gefolgt von Stefan Brennsteiner (11.). Weltmeister Raphael Haaser geht mit Startnummer 13 ins Rennen. Das ÖSV-Aufgebot komplettieren Manuel Feller (17.), Patrick Feuerstein (20.), Noel Zwischenbrugger (46.), Lukas Feuerstein (49.) und Joshua Sturm (57.).

Die Damen starten in Kvitfjell (ab 10:30 Uhr) bereits in die zweite Abfahrt des Wochenendes, nachdem am Freitag das erste Rennen ausgetragen wurde. Den Auftakt macht die Italienerin Elena Curtoni mit Startnummer 1. WM-Goldmedaillengewinnerin Breezy Johnson geht als Sechste ins Rennen.

Freitags-Siegerin Cornelia Hütter ist mit der Nummer 8 die erste ÖSV-Athletin am Start, direkt gefolgt von der Weltcup-Führenden Federica Brignone (9.). Mirjam Puchner startet mit der Nummer 13, während Stephanie Venier (15.), Ariane Rädler (19.) und Christina Ager (25.) ebenfalls in den Top 30 ins Rennen gehen.

Zusätzlich komplettieren Magdalena Egger (36.), Nadine Fest (37.), Michelle Niederwieser (38.) und Carmen Spielberger (39.) das österreichische Aufgebot in Norwegen.

Foto: GEPA