Riesenüberraschung beim BVB! Watzke-Erbe geklärt

Borussia Dortmund stellt sich in der Führungsetage neu auf und hat nun Nägeln mit Köpfen gemacht.

Lars Ricken wird ab dem 1. Mai 2024 als Geschäftsführer fungieren und sich um den sportlichen Bereich beim BVB kümmern. Der 47-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2027 und übernimmt damit die Nachfolge von Hans-Joachim Watzke.

Watzke wird Ende des Jahres 2025 auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung ausscheiden. Bis zu diesem Zeitpunkt verantwortet er weiterhin die Geschäfts- und Unternehmensbereiche Personal, Kommunikation und Strategie. Watzke hatte bereits im Januar dieses Jahres angekündigt, die Verantwortung für den Sport im Sommer 2024 abgeben zu wollen.

„Wir freuen uns sehr, dass Lars Ricken die Verantwortung für den sportlichen Bereich innerhalb der Geschäftsführung übernimmt. Er hat maßgeblichen Anteil daran, dass das Dortmunder Nachwuchsleistungszentrum das mit Abstand erfolgreichste deutsche NLZ der vergangenen zehn Jahre ist“, sagt BVB-Präsident Dr. Reinhold Lunow in der Pressemitteilung am Montag.

Ricken wird den „Sport“ ab dem 1. Mai als Geschäftsführer verantworten, Sebastian Kehl weiterhin als Direktor Sport fungieren. Bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung von Sebastian Kehl wird Lars Ricken im Sommer Gespräche aufnehmen. In Sven Mislintat (52) wird am 1. Mai obendrein ein Fachmann mit langjähriger Erfahrung und erfolgreicher BVB-Vergangenheit als Technischer Direktor seine Arbeit mit dem Schwerpunkt „Kaderplanung“ aufnehmen und in seiner neuen Funktion direkt an Ricken und Kehl berichten.

„Ich bedanke mich beim Präsidialausschuss und bei der Geschäftsführung für das Vertrauen und die Ernennung zum Geschäftsführer Sport. Ich bin überzeugt, dass wir mit der unfassbaren Kraft dieses Vereins und der Leidenschaft unserer vielen motivierten Mitarbeiter gemeinsam große Siege erringen und Borussia Dortmund in eine erfolgreiche Zukunft steuern werden“, sagt Lars Ricken, der sich erst im Rahmen seiner offiziellen Vorstellung in den Tagen nach dem letzten Bundesligaspiel ausführlicher zu seiner neuen Aufgabe äußern wird.

Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung, betont: „Ich freue mich sehr darüber, dass Lars Ricken die Position des Geschäftsführers für den sportlichen Bereich übernimmt. Ich bin sicher, dass Borussia Dortmund mit den Geschäftsführern Thomas Treß, Carsten Cramer und Lars Ricken auch in Zukunft fachlich erstklassig aufgestellt sein wird.“

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago