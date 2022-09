Super Bowl LVII: Rihanna tritt bei Halbzeitshow auf

via

Popstar Rihanna tritt beim 57. Super Bowl (LVII) in Glendale/Arizona während der Halbzeitshow auf. Die US-Profiliga NFL postete am Sonntag bei Twitter ein Foto, auf dem die Hand der Sängerin mit einem Football zu sehen ist. „Let’s GO“ und „#SBLVII“ stand darüber.

Das NFL-Finale findet in der Nacht zum 13. Februar 2023 statt. In der vergangenen Saison waren Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent und Anderson .Paak beim Super Bowl in Inglewood/Kalifornien aufgetreten. Zuletzt hatte es Medienberichte gegeben, wonach US-Sängerin Taylor Swift einen Auftritt beim nächsten Super Bowl abgelehnt hat.

