Kombinierer Johannes Lamparter hat im Kompaktbewerb bei der Nordischen WM in Trondheim eine Medaille verpasst. Der Österreicher landete beim Sieg von Jarl Magnus Riiber (NOR) am Ende auf dem fünften Platz (+5,3). Jens Luraas Oftebro (+0,8) sicherte sich die Silbermedaille, der Deutsche Vinzenz Geiger (+1,1) durfte sich über Bronze freuen.

Mehr in Kürze!

(APA)

Beitragsbild: GEPA