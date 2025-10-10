Rinderknech folgte Cousin Vacherot ins Shanghai-Halbfinale

Die Cousins Arthur Rinderknech und Valentin Vacherot gestalten das Masters-1000-Tennisturnier in Shanghai (live auf Sky – mit Sky Stream bist du dabei!) bisher zur Familienangelegenheit.

Beide drangen auf diesem unter den Grand Slams höchsten ATP-Level erstmals ins Halbfinale vor, Rinderknech am Freitag mit einem 6:3,6:4 gegen Felix Auger-Aliassime (CAN-12). Qualifikant Vacherot war schon am Vortag in die Vorschlussrunde eingezogen. Am Samstag geht es gegen Daniil Medwedew (RUS-16) bzw. Novak Djokovic (SRB-4) ums Finale.

„Es ist seit Beginn der Woche unglaublich und unwirklich, unsere gesamte Familie verfolgt das von daheim aus“, sagte der Franzose Rinderknech über sich und den ihn von der Tribüne aus anfeuernden Monegassen Vacherot. Während sich Rinderknech am Montag über sein erstes Top-40-Ranking wird freuen können, wird es bei seinem Cousin der erstmalige Vorstoß in die Top 100 sein. Käme er am Samstag auch über Olympiasieger Djokovic drüber, wäre das die größte Sensation. Medwedew nimmt es nach einem 6:4,6:4 gegen Alex de Minaur (AUS-7) mit Rinderknech auf.

Beim 1000er-Turnier der Frauen eineinhalb Flugstunden westlich in Wuhan schrieb Aryna Sabalenka ihre eigene Erfolgsgeschichte fort. Ein 6:3,6:3 gegen die Kasachin Jelena Rybakina war am Freitag der 20. Matchsieg bei diesem Turnier en suite. Sie hatte in der Millionenstadt 2018 und 2019 triumphiert sowie nach Wiederaufnahme des Events in den WTA-Kalender 2024. Sabalenkas vorletzte Hürde in Richtung vierter Wuhan-Titel en suite ist am Samstag Jessica Pegula (USA-6). Das andere Halbfinale bestreiten Coco Gauff (USA-3) und Iga-Swiatek-Bezwingerin Jasmine Paolini (ITA-7).

