„Risiko ist uns zu groß“ – BW Linz will Vertrag mit Dwamena auflösen

via

via Sky Sport Austria

Raphael Dwamena wird nicht mehr für den FC Blau-Weiß Linz spielen. Die Oberösterreicher wollen den Vertrag aufgrund der Herzprobleme des 26-Jährigen auflösen, erklärt BW-Sportdirektor Tino Wawra im LAOLA1-Podcast „Zwarakonferenz“. Dwamena spielt seit 2020 mit Defibrillator, Ende Oktober schlug dieser während des ÖFB-Cup-Spiels gegen Hartberg an und rettete dem Ghanaer wohl das Leben.

„Es hat diese Woche ein Termin stattgefunden, wo wir ihm und seinem Management mitgeteilt haben, dass es für uns nicht mehr in Frage kommt, dass er für uns auf dem Platz steht. Das Risiko ist uns einfach zu groß“, sagt Wawra und fügt an: „Es tut uns sehr leid für ihn. Einen Spieler mit der Qualität eines gesunden Raphael Dwamena findet man, abgesehen von Salzburg, in ganz Österreich nicht. Es ist schade, dass er jetzt wahrscheinlich über ein endgültiges Karriereende nachdenken muss. Er ist ein Supertyp, hat einen Top-Charakter. Deswegen fällt uns die Entscheidung umso schwerer.“

Dwamena hätte trotz seiner Herzprobleme wohl weiter gerne für BW Linz gespielt. Nun steht er vor einem vorzeitigen Karriereende.

Artikelbild: GEPA