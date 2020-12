Ritzmaier: “Die Null ist sehr gut für die Moral”

via

via Sky Sport Austria

Der SK Rapid Wien kann sich nach dem 1:0-Sieg gegen den FC Flyeralarm Admira mit drei weiteren Punkten in der Tasche in die Winterpause verabschieden. Während sich die Hütteldorfer damit weiter in der oberen Tabellenhälfte fixieren, treiben die Südstädter weiter Tabellenende herum.

Marcel Ritzmaier sichtlich zufrieden, obwohl eine 1:0 immer auf der Kippe steht: “Gute Leistung offensiv, aber auch defensiv.” Laut Ritzmaier ist ein weiteres Zu-Null-Spiel entscheidend, um mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen zu können.