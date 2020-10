Ritzmaier-Doppelpack: Rapid nimmt Cup-Hürde Wr. Neustadt

via

via Sky Sport Austria

Das nächste Bundesliga-Trio hat sich für das Achtelfinale des ÖFB-Cups qualifiziert: Der SK Rapid Wien, der LASK sowie der SCR Altach haben in der zweiten Runde des Pokalwettbewerbs allesamt letztendlich Erfolge gefeiert.

Marcel Ritzmaier hat am Samstag ein Traumdebüt im Rapid-Dress gefeiert. Der 27-jährige Mittelfeldspieler stellte sich beim 5:1-Sieg der Hütteldorfer in der 2. ÖFB-Cup-Runde bei Regionalligist Wiener Neustadt mit einem Doppelpack ein.

Der Ex-England-Legionär traf sehenswert via Freistoß (32.) und hämmerte den Ball auch in der 70. Minute ins Kreuzeck. Damit tankte er bei der Generalprobe für das Fußball-Europa-League-Spiel gegen Arsenal am Donnerstag viel Selbstvertrauen.

Der am 5. Oktober leihweise aus Barnsley gekommene Ritzmaier stand bei seinem ersten Rapid-Einsatz gleich in der Startformation. Das erste Highlight setzte mit dem zuletzt wenig gefragten Christoph Knasmüllner, der in der 18. Minute die Führung besorgte, aber ein anderer. Vier Minuten später landete auf der anderen Seite ein Direkt-Freistoß von Elias Weidinger im Netz, Matej Sabados könnte den Ball mit dem Kopf eventuell noch leicht verlängert haben.

Die fast in Bestbesetzung angetretenen Wiener ließen sich vom Ausgleich nicht verunsichern und Ritzmaier brachte sein Team mit einem über die Mauer genau ins Eck gezirkelten Freistoß zurück auf die Siegerstraße. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Ercan Kara (45.+1) nach einem Schick-Eckball aus schwieriger Position per Kopf den dritten Treffer nach. Beim vierten Rapid-Tor zog Ritzmaier nach Drehung aus fast 20 Metern ab und traf wuchtig ins Eck. Den Schlusspunkt setzte Kelvin Arase (77.) nach Ibrahimoglu-Zuspiel.

Auch Eggestein trifft bei LASK-Debüt

Auch beim LASK avancierte ein Neuzugang zum Matchwinner: Bremen-Leihgabe Johannes Eggestein erzielte beim 3:0-Sieg gegen Wörgl den ersten Treffer. Deutlich klarer gewann Altach: Die Vorarlberger besiegten Seekirchen mit 7:0. Innsbruck feierte einen knappen 1:0-Sieg gegen Stripfing und ist ebenfalls eine Runde weiter.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.