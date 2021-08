Ritzmaier wechselt in die zweite deutsche Liga

Marcel Ritzmaier wechselt zum deutschen Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen von Co-Trainer Stefan Kulovits. Das gab der Tabellen-15. der Vorsaison am Donnerstag bekannt, nannte aber keine Vertragsdauer.

Ritzmaier kommt vom englischen Zweitligisten Barnsley, war von Oktober 2020 bis Juni 2021 an Rapid Wien verliehen. Der 28-jährige ehemalige ÖFB-Nachwuchsteamkicker spielte vor seinem Wechsel auf die Insel beim WAC sowie für mehrere Teams in den Niederlanden.

„Uns war es wichtig, einen Spieler zu verpflichten, der sowohl auf der Sechser- als auch auf der Achter-Position spielen kann. Marcel ist Linksfuß, hat einen sehr guten Abschluss, wurde bei der PSV Eindhoven top ausgebildet, hatte dort auch sehr viele Einsätze bei den Profis und hat zudem Erfahrungen in der englischen Championship gesammelt, wo es in Sachen Zweikämpfen ordentlich zur Sache geht. Er hat die komplette Vorbereitung beim FC Barnsley absolviert und bringt damit die Basis mit, sofort bei uns einsteigen zu können, und hat zudem sehr viel Spielpraxis in der vergangenen Saison als Leihspieler bei Rapid Wien gesammelt. Wir sind sehr froh, dass Marcel ab sofort für den SV Sandhausen aufläuft“, sagt Mikayil Kabaca, der Sportliche Leiter des SV Sandhausen, zum Neuzugang.

„Ich freue mich, hier zu sein. Es ist eine sehr reizvolle Aufgabe, für einen Traditionsverein wie den SV Sandhausen in der 2. Liga in Deutschland zu spielen. Ich freue mich auf die Fans des SVS, und darauf, hier im Stadion auflaufen zu können. Wir haben einiges vor“, betonte Marcel Ritzmaier bei seiner Vorstellung.

Zur Saison 2018/19 wechselte Ritzmaier in die österreichische Bundesliga zum Wolfsberger AC, spielte ab Januar 2020 dann beim FC Barnsley in England und in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim SK Rapid Wien. 33-mal kam Ritzmaier für die Rapidler in der Saison 2020/21 wettbewerbsübergreifend zum Einsatz. Unter anderem stand er in zwei Partien in der Europa League gegen den FC Arsenal in der Startelf.

Willkommen am #Hardtwald, Marcel! ⚫️⚪️ Der SV Sandhausen verstärkt sich im Mittelfeld mit Marcel #Ritzmaier, der vom englischen Zweitligisten FC Barnsley an den Hardtwald wechselt.#SVS1916 #WirEchtAnders pic.twitter.com/gmK71ItxvC — SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) August 5, 2021

APA, SV Sandhausen / Bild: GEPA