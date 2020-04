Roboter-Fans: Ist das die Formel gegen Geisterspiele?

via

via Sky Sport Austria

In der Sportwelt sind Geisterspiele in naher Zukunft vermutlich nicht zu vermeiden. Eine mögliche Lösung für dieses Problem hat man auf der Insel Taiwan gefunden: Roboter-Fans feuern Baseball-Spieler an!

Was sich am Anfang wie ein Scherz anhört ist auf dem chinesischen Inselstaat Taiwan Wirklichkeit. Um zumindest einen Bruchteil der Stimmung im Stadion aufrecht zu erhalten, hat man Roboter programmiert, die Schlagzeug spielen. Ob sich die Baseballspieler wie in einem Hexenkessel gefühlt haben?