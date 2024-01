Rochade im ÖSV-Springerteam: Youngster ersetzt Tschofenig in Polen

Der Engpass von nur sechs Plätzen in Österreichs Weltcup-Team der Skispringer hat Daniel Tschofenig für die anstehenden Bewerbe der neu geschaffenen Polen Tour den Platz im rot-weiß-roten Aufgebot gekostet. Statt dem Zwölften im Gesamtweltcup wird Stehpan Embacher in Wisla, Szczyrk und Zakopane dabei sein. Der 17-Jährige hat im Kontinentalcup den sechsten ÖSV-Startplatz für die nächste Weltcup-Periode und am Innsbrucker Bergisel als 13. seine ersten Weltcup-Punkte geholt.

Gleich danach am vergangenen Wochenende beim Kontinentalcup in Garmisch-Partenkirchen wurden es für den Schützling von Gregor Schlierenzauer aber nur die Plätze 14 und 26. Entschieden haben freilich die Vorleistungen, womit der zuletzt zeitweise hinterhergesprungene Tschofenig laut ÖSV-Chefcoach Andreas Widhölzl nun in eine Trainingsphase geht. „Ich werde die ersten Stationen in Polen auslassen und Daniel daheim beim Sprungtraining unterstützen“, kündigte der Trainer an. Und wohl auch in Richtung Skiflug-WM am Kulm: „Dann schauen wir weiter.“

Ebenfalls an diesem Wochenende geht der Weltcup bei den Frauen weiter, allerdings in Japan. Die Anreise erfolgt am Mittwoch, erste von zwei Stationen ist am Wochenende die Großschanze von Sapporo. Das ÖSV-Team bleibt mit Eva Pinkelnig, Jacqueline Seifriedsberger, Sara Marita Kramer, Lisa Eder, Julia Mühlbacher und Chiara Kreuzer im Vergleich zu zuletzt in Villach unverändert. Wie übrigens auch das verbleibende Männer-Quintett weiter vom Tournee-Dritten Stefan Kraft, Innsbruck-Sieger Jan Hörl, Michael Hayböck, Clemens Aigner und Manuel Fettner gebildet wird.

Wind, Wetter, Anreise: Pinkelnig erwartet „spannende“ Japan-Bewerbe

Die erst kurz vor dem Jahreswechsel in die Saison eingestiegene Pinkelnig scheint für eine weitere Aufholjagd im Gesamtweltcup gut gerüstet. „Japan mag ich sehr gerne mit den Schanzen. Es ist immer sehr spannend mit Wind, Wetter und langer Anreise“, wurde die in Villach zweimal zweitplatzierte Vorarlbergerin in einer Aussendung zitiert. In Sapporo wird am Samstag ab 8.00 und am Sonntag um 3.00 Uhr MEZ gesprungen. Ende nächster Woche geht es auf der Normalschanze in Zao mit zwei Einzel- und einem Super-Team-Wettkampf weiter.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.