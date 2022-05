Rode mit Seitenhieb gegen Leipzig: „So haben auch unsere Fans einen Gegner“

via

via Sky Sport Austria

Eintrach Frankfurt hat den ersten Einzug in ein europäisches Endspiel seit über 40 Jahren geschafft. Im Sky-Interview nach der Partie spricht Sebastian Rode von einem „Tag, den keiner vergessen wird“ und hofft, dass der Fan-Platzsturm nach dem Ende keine Folgen hat.



Im Finale warten nun die Glasgow Rangers. „Finde ich hervorrangend, ein internationales Finale. So haben auch unsere Fans einen Gegner“, so Rode über das Finale in Sevilla, wo die Europacup-Reise „mit dem Pokal enden soll.“