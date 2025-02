Rodeln: Dreikampf um Kristallkugel mit zwei Österreicherinnen

Österreichs Rodlerinnen und Rodler kämpfen am Wochenende im chinesischen Yanqing beim Weltcup-Finale um die Kristallkugeln. An der Spitze der Gesamtwertung im Frauen-Einsitzer matchen sich Madeleine Egle und Lisa Schulte um ihren jeweils ersten Gesamtsieg. Auch der Tiroler Nico Gleirscher hat als Zweitplatzierter der Männer noch Chancen auf ganz oben, während den sechsfachen Saisonsiegern Selina Egle/Lara Kipp kaum noch zu nehmen ist.

Es ist ein enges Match zwischen Weltmeisterin Schulte und der mehrfachen Olympia- und WM-Medaillengewinnerin Madeleine Egle. Lediglich 20 Punkte trennen die beiden vom ersehnten Gesamtsieg, allerdings möchte auch die drittplatzierte Deutsche Julia Taubitz noch ein Wörtchen mitreden. Dieser regelrechte Dreikampf fand seinen Ursprung vor einer Woche im südkoreanischen Pyeongchang, als Schulte ihren Weltcup-Premieren-Sieg feiern durfte und Egle und Taubitz wichtige Punkte liegen ließen. „Gut starten und gut fahren“ seien die „Schlüssel zum Erfolg“, meinte Schulte im Vorfeld des Finales und freute sich zusammen mit Teamkollegin Egle auf die Kultur und die lange nicht gesehene Bahn in Yanqing.

Nicht ganz so eng sieht es an der Spitze der Männer aus. Dennoch will Gleirscher den großen Wurf schaffen und den 58-Punkte-Rückstand auf den Vorjahressieger Max Langenhan aufholen. Der Tiroler kann mit einem Sieg, auf der für den Deutschen „besten Bahn der Welt“, und einem maximal siebenten Platz von Langenhan doch noch die große Kugel abräumen. Unabhängig vom Ausgang am Wochenende hat der Sprint-Weltmeister von 2021, nach einem sechsten Platz im Vorjahr, bereits seine beste Platzierung im Gesamt-Weltcup erreicht.

Egle/Kipp mit 75 Punkten Vorsprung

Den Gesamtsieg fast fix in der Tasche hat das österreichische Frauen-Doppel Selina Egle und Lara Michaela Kipp. Nach einer laut Egle „herausfordernden Woche in Südkorea“ hat das Tiroler Duo einen komfortablen Vorsprung von 75 Punkten auf die deutschen Verfolgerinnen und steht vor dem Gewinn der ersten gemeinsamen Kristallkugel. Umgekehrt sieht es beim Herren-Doppel Thomas Steu und Wolfgang Kindl aus. Der Vorarlberger und der Tiroler haben durch einen 85-Punkte-Rückstand lediglich eine rechnerische Restchance.

Das Weltcup-Finale der Damen steigt am Samstag, sowohl mit den Einzel- als auch den Doppel-Bewerben. Die Männer und die Team-Staffel, wo sich Österreich und Deutschland den Gesamtsieg ausmachen werden, bringen die Saison am Sonntag zu einem Ende.

