Rodeln: Egle/Kipp holen in Igls Weltcup-Heimsieg

Selina Egle und Lara Kipp haben am Samstag ihr Weltcup-Heimrennen im Doppelsitzer gewonnen. Die Rodel-Weltmeisterinnen waren in Innsbruck-Igls auf der nun verlängerten Bahn nicht zu schlagen. In 1:33,499 Minuten verwiesen sie die Deutschen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal um gleich 0,351 Sekunden auf Platz zwei. Für Egle/Kipp war es der achte Weltcupsieg und der dritte in Igls. Bei den Männern sorgten auch Thomas Steu/Wolfgang Kindl als Dritte für einen ÖRV-Podestplatz.

Im Vorjahr waren Egle/Kipp in Igls nach einer Halbzeitführung mit einem Kapitalfehler auf Platz neun zurückgefallen. „Heuer haben die Nerven gehalten, es hat alles zusammengepasst“, freute sich Egle. Und die zwischen den Läufen am Rücken behandelte Kipp konnte auch wieder lachen. „Es ist mir am Dienstag im Krafttraining ein bisserl in den Rücken eingeschossen“, erklärte Kipp.

Kipp ortet besseres Rodel-Erlebnis

Letztere fand auch den um 200 m nach oben verlegten neuen Doppelsitzerstart gut. „Vom Feeling her war es super. Vor allem die oberen Kurven hat man ein bisserl mehr Druck und Höhe. Es fühlt sich mehr nach Rodeln an. Ich bin sehr froh, dass der Start nach oben verlegt worden ist“, sagte Kipp. Das Weltmeister-Duo hat sich damit auch für den etwas missglückten Start in Lillehammer mit Rang sechs rehabilitiert.

Im Männer-Doppelsitzer retteten Thomas Steu und Wolfgang Kindl im zweiten Lauf nach einem Fehler noch den dritten Rang und damit ihren zweiten Podestplatz. Die nach dem ersten Heat viertplatzierten Yannick Müller/Armin Frauscher waren ebenfalls nicht fehlerfrei und wurden Fünfte.

Mehrere Stürze auf verlängerter Bahn

Nicht ganz so glimpflich verlief ein Fahrfehler der rot-weiß-roten Weltmeister Juri Gatt/Ricardo Schöpf. Das Duo stürzte auf dem Weg zu einer neuen Bestzeit im ersten Lauf auf der Einfahrt ins erste Labyrinth.

Einen Zwischenfall gab es auch für das US-amerikanische Duo Dana William Kellogg/Frank Ike. Kellogg verletzte sich bereits beim Start am Bügel an der Schulter und die beiden mussten die Rodel absichtlich kippen lassen.

