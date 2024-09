Rodionov auf Challenger-Tour in Cassis im Endspiel

Nach Lukas Neumayer in Tulln hat sich am Samstag auch der aktuell zweitbeste ÖTV-Spieler in ein Endspiel gekämpft: Jurij Rodionov besiegte beim ATP-75-Hartplatz-Challenger in Cassis (FRA) den als Nummer 8 gesetzten Portugiesen Henrique Rocha nach 1:51 Stunden mit 6:3,3:6,6:2.

Im Kampf um die 75 Punkte für den Titel bzw. den mit 10.200 Euro dotierten Siegerscheck spielt der 25-jährige Niederösterreicher entweder gegen Altstar Richard Gasquet (FRA-3) oder den kolumbianischen Qualifikanten Adria Soriano Barrera. Im Ranking verbesserte sich Rodionov von Platz 202 auf eine Position um 170. Holt er den Titel, findet man ihn in etwa an 156. Stelle wieder.

Für Rodionov geht es um den insgesamt bereits achten Challengertitel bzw. den zweiten in diesem Jahr nach Koblenz.

(APA)/Bild: GEPA