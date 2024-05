Rodionov scheitert in French-Open-Quali

Vier von sechs angetretenen österreichischen Aktiven haben die erste Qualifikationsrunde der Tennis-French-Open überstanden.

Nachdem am Vortag Dominic Thiem, Filip Misolic und Sinja Kraus aufgestiegen waren, zog am Dienstag nur Dennis Novak mit einem 6:4,6:2 gegen den Spanier Oriol Roca Batalla nach. Jurij Rodionov unterlag dem Spanier Daniel Rincon in drei Sätzen 6:2,5:7,2:6, Lukas Neumayer dem Argentinier Diego Schwartzman 2:6,3:6.

Für den Aufstieg in den Hauptbewerb sind drei Qualifikationsrunden zu überstehen. Thiem (ATP-131.) trifft am Mittwoch bei seiner Abschiedstournee in Roland Garros auf den Finnen Otto Virtanen (156.).

