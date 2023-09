Rodionov für ATP-Turnier in Astana qualifiziert

Das österreichische Davis-Cup-Spieler Jurij Rodionov hat beim ATP-Tennisturnier in Astana die Qualifikation gemeistert. Der 24-Jährige besiegte am Mittwoch den Neuseeländer Rubin Statham mit 7:6(6),6:4 und steht so wie Dominic Thiem und Sebastian Ofner im Hauptfeld des 250er-Hartplatzbewerbs.

Rodionov trifft in der ersten Runde auf den Franzosen Gregoire Barrere. Thiem bekommt es mit dem Peruaner Juan Pablo Varillas zu tun, Ofner mit dem Ungarn Marton Fucsovics. Rodionov bestreitet das zweite Spiel nach 8:00 Uhr, zu sehen ist das Match live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Turnier mit dem Sky-X-Traumpass.

(APA) / Bild: GEPA