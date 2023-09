Rodionov in Tulln im Achtelfinale raus

Jurij Rodionov hat in seinem zweiten Match als Tennis-Top-100-Spieler eine Niederlage kassiert.

Der als Nummer zwei gesetzte Niederösterreicher musste sich am Mittwoch im Achtelfinale des ATP-Challengers in Tulln dem Tschechen Vit Kopriva mit 5:7,6:2,4:6 geschlagen geben. Der 24-jährige ÖTV-Akteur ist seit Ende August als Nummer 100 erstmals in diesen Kreis vorgestoßen. Diesen wird Rodionov durch die frühe Niederlage schon nächste Woche wieder verlassen müssen.

Ebenfalls ausgeschieden ist Lucas Miedler, der sich dem Deutschen Henri Squire mit 6:4,3:6,4:6 beugen musste. Damit ist Österreich im Einzel nur noch durch Gerald Melzer vertreten, der es am Donnerstag mit dem topgesetzten Spanier Albert Ramos-Vinolas zu tun bekommt.

(APA)

Bild: GEPA