Rodionov nach Sieg über Cressy in Dallas im Achtelfinale

Jurij Rodionov hat am Dienstagabend eine lange Durststrecke beendet. Der 22-Jährige setzte sich nach erfolgreicher Qualifikation in der 1. Runde des mit fast 800.000 Dollar dotierten ATP250-Turniers von Dallas gegen den als Nummer sechs gesetzten US-Amerikaner Maxime Cressy mit 7:6(3),4:6,6:1 durch und meisterte damit auf der Tennis-Tour zum ersten Mal seit Stuttgart im Juni 2021 (Semifinale) wieder einmal eine Auftaktrunde eines Hauptbewerbes.

In die war er erst durch Siege in der Quali gegen den US-Amerikaner Liam Krall sowie Jason Jung aus Taiwan vorgestoßen. Gegen den im Ranking auf Position 59 liegenden Cressy konnte Rodionov im ersten Satz gleich drei Breakchancen nicht nutzen. Sein 24-jähriges Gegenüber vergab eine, weshalb die Entscheidung im Tiebreak fallen musste, wo der ÖTV-Profi mit 7:3 die Oberhand behielt. Im zweiten Satz war Cressys Break zum 5:4 entscheidend. Der Entscheidungsdurchgang war nur in der Anfangsphase richtig eng, dann legte Österreichs Nummer drei mit Breaks zum 3:1 und 5:1 den Grundstein für den Erfolg. Der war nach 2:08 Stunden fixiert.

Als nächste Hürde wartet auf Rodionov entweder der Kanadier Vasek Pospisil oder mit dem mit einer WildCard ausgestatteten Caleb Chakravarthi wieder ein US-Amerikaner. Gegen beide Akteure hat der Linkshänder noch nie gespielt.

(APA)/Bild: Imago