Rodionov scheitert im Achtelfinale von Dallas

Jurij Rodionov ist im Achtelfinale des Tennis-ATP250-Turniers von Dallas im Achtelfinale ausgeschieden. Österreichs Nummer drei musste sich am Donnerstag dem Kanadier Vasek Pospisil nach einem vergebenen Matchball nach 2:47 Stunden mit 7:6(3),6:7(6),2:6 geschlagen geben. Grundsätzlich konnte der aus der Quali gekommene 22-Jährige aber mit seinem Abschneiden zufrieden sein, hatte er doch zum ersten Mal seit Juni 2021 (Stuttgart) eine Auftaktrunde auf der Tour überstanden.

Im ersten Satz ging es nach je einem Aufschlagverlust ins Tiebreak, in dem Rodionov mit 7:3 die Oberhand behielt. Also genau jenem Resultat, mit dem er auch die Erstrunden-Partie gegen den als Nummer sechs gesetzten US-Amerikaner Maxime Cressy begonnen hatte. Danach lag ein neuerliches Happy End in der Luft, der ÖTV-Spieler ließ allerdings beim Stand von 6:5 einen Break- und zugleich Matchball ungenützt. Das rächte sich in der Folge. Der im Ranking als 150. drei Plätze vor Rodionov liegende 31-jährige Pospisil verwertete seinen zweiten Satzball im Tiebreak zum 8:6 und war gepusht dadurch in der Entscheidung ungefährdet.

Rodionov nimmt 12.435 Dollar an Preisgeld mit und auch 20 ATP-Punkte, dank der er sich in Richtung Top 140 orientieren wird.

(APA)/Bild: Imago