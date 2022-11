Rodionov scheitert im Bergamo-Halbfinale

Jurij Rodionov ist im Halbfinale des Tennis-Challengers in Bergamo ausgeschieden. Der 23-jährige Niederösterreicher musste sich am Samstag dem Deutschen Jan-Lennard Struff nach Gewinn des ersten Satzes noch mit 6:2,4:6,2:6 geschlagen geben. Rodionov verpasste damit die Chance, sich weiter in Richtung Top 100 zu schieben. So ist er am Montag zumindest 121.

Für die nächsten beiden Wochen hat Österreichs Nummer zwei auch noch das Antreten bei Challengern in Bratislava und Helsinki angekündigt. Bereits zuvor hatte Sandro Kopp am Samstag seine gute Saison auf ITF-Niveau mit einem weiteren Titel nach Innsbruck bereichert: Der 22-jährige Tiroler besiegte im Endspiel des mit 15.000 Dollar dotierten Hartplatz-Turniers in Gröden den Deutschen Leopold Zima mit 6:3,7:6(6).

(APA)

Artikelbild: GEPA