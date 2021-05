Für Jurij Rodionov hat sich die Hoffnung auf eine Teilnahme am Hauptbewerb der Tennis-French-Open nicht erfüllt. Der Weltranglisten-142. zog am Pfingstmontag bereits in der ersten von drei Qualifikationsrunden des Sand-Grand-Slam-Events gegen den Deutschen Tobias Kamke in 1:13 Stunden mit 4:6,0:6 den Kürzeren.

(APA)

Artikelbild: Imago