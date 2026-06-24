Rodionov scheitert in zweiter Qualifikationsrunde in Wimbledon

Mit Jurij Rodionov ist am Mittwoch auch der letzte Österreich-Beitrag in der Qualifikation für Wimbledon ausgeschieden. Der Niederösterreicher verlor in der zweiten Runde etwas überraschend gegen den Schweizer Remy Bertola 6:4,6:7(4),2:6.

Bereits zuvor waren Lukas Neumayer, Joel Schwärzler bzw. Julia Grabher gescheitert. Österreich ist damit fix mit vier Akteuren vertreten: Bei den Frauen mit Anastasia Potapova, Lilli Tagger, Sinja Kraus, bei den Männern mit Sebastian Ofner.

Auch Rodionov-Spiel unterbrochen

Die Qualifikationsspiele, auch jenes von Rodionov, waren am Mittwoch aus einem ungewöhnlichen Grund für längere Zeit unterbrochen: Das erst im Vorjahr eingeführte elektronische Linienrichtersystem war ausgefallen.