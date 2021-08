Rodionov siegt auch in zweiter US-Open-Quali-Runde

Nur noch ein Sieg fehlt Österreichs aktuell drittbestem Tennis-Spieler Jurij Rodionov (ATP-Nr. 140) zur Qualifikation für die am Montag beginnenden US Open in New York. Der 22-jährige Niederösterreicher meisterte am Donnerstag auch die zweite Hürde ohne Satzverlust und besiegte den Italiener Federico Gaio sicher mit 6:4,6:4. Im Kampf um sein zweites Major-Hauptfeld nach Paris 2020 trifft er nun auf den als Nummer vier gesetzten Polen Kamil Majchrzak.

Nach der Verletzung von Titelverteidiger Dominic Thiem sowie der Absage von Jung-Papa Dennis Novak steht kein Österreicher in der am Donnerstag vorgenommenen Auslosung im Hauptbewerb. Rodionov ist Österreichs letzte Hoffnung im Männer-Einzel. Bei den Frauen war später noch Julia Grabher im Zweitrunden-Einsatz.

(APA)

Artikelbild: GEPA