Rodionov unterliegt bei Fortsetzung des Challenger-Finales

Österreichs aktuell zweitbester Tennis-Profi Jurij Rodionov hat am Montag seinen achten Challenger-Titel verpasst.

Im Endspiel, das am Vortag im dritten Satz wegen Regens hatte abgebrochen werden müssen, unterlag er beim Challenger 75 in Cassis Frankreichs Altstar Richard Gasquet 6:3,1:6,2:6. Der Niederösterreicher reiste im Anschluss gleich zum Davis Cup nach Bad Waltersdorf weiter, wo er am Freitag und Samstag mit dem ÖTV-Team auf die Türkei trifft.

(APA) / Bild: Imago