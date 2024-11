Jurij Rodionov hat das Finale des ATP100-Challenger-Turniers in Kobe verloren.

Der 25-jährige Niederösterreicher unterlag am Sonntag im Endspiel dem Belgier Alexander Blockx glatt in knapp 57 Minuten mit 3:6,1:6. Rodionov verbessert sich um 20 Plätze an die 177. Stelle. Er spielt nun kommende Woche auch noch beim Challenger in Yokohama.

(APA) / Artikelbild: Imago