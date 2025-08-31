Rodionov verliert Challenger-Finale in Manacor

Jurij Rodionov hat am Sonntag seinen insgesamt neunten ATP-Challenger-Triumph verpasst.

Der 26-jährige Niederösterreicher, der vor drei Wochen den Challengertitel in Bonn gewonnen hatte, musste sich am Sonntag in Manacor dem ungesetzten Spanier Daniel Rincon nach 103 Minuten 6:7(3),2:6 beugen. Rodionov hat für kommende Woche für das Challengerturnier in Cassis genannt, danach steht er im ÖTV-Davis-Cup-Team gegen Ungarn in Debrecen (12./13. September).

(APA)/Beitragsbild: GEPA