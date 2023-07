Jurij Rodionov hat sein Halbfinale beim mit 145.000 Euro dotierten ATP-Challenger-Sandplatzturnier verloren.

Der 24-Jährige musste sich am Samstag dem Franzosen Arthur Rinderknech nach Satzführung mit 6:4,5:7,2:6 beugen. In der Weltrangliste wird er sich auf ungefähr Position 106 verbessern, so gut war er noch nicht platziert.

(APA) / Bild: GEPA