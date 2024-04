Rodionov vs. Zverev & Ofner vs. Tsitsipas heute live auf Sky Sport Austria

Jurij Rodionov gegen den topgesetzten Alexander Zverev im Achtelfinale des ATP 250-Turniers in München heute im zweiten Spiel nach 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Sebastian Ofner gegen Monte-Carlo-Sieger Stefanos Tsitsipas in der zweiten Runde des ATP 500 Turniers in Barcelona heute im zweiten Spiel nach 16:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Mit dem Sky X-Traumpass die Matches live streamen!

Jurij Rodionov konnte beim ATP 250 Turnier in München seinen ersten Sieg in diesem Jahr auf der ATP-Tour feiern. Gegen den Australier Aleksandar Vukic setzte er sich souverän mit 6:2 6:3 durch. In der zweiten Runde wartet nun der topgesetzte Alexander Zverev. Für den Deutschen ist es nach der Begegnung mit Sebastian Ofner beim Masters in Monte-Carlo das zweite Duell mit einem Österreicher innerhalb von zehn Tagen. Die Partie ist morgen im zweiten Spiel nach 11:00 Uhr bei Sky Sport Austria zu sehen.

Nach einem Sieg in drei Sätzen zum Auftakt des ATP 500 Turniers in Barcelona gegen den Russen Pavel Kotov wartet auf Sebastian Ofner in der zweiten Runde beim ATP-500 Turnier in Barcelona der Top-Spieler Stefanos Tsitsipas. Der Grieche gewann jüngst das Masters in Monte-Carlo und geht als klarer Favorit in die Partie gegen den Steirer.

Beitragsbild: Imago