Rodionov zieht in zweite French-Open-Quali-Runde ein

Jurij Rodionov ist überraschend in die zweite Qualifikationsrunde der Tennis-French-Open eingezogen. Der 27-jährige ÖTV-Akteur besiegte am Dienstag den als Nummer 20 gesetzten Serben Dusan Lajovic nach 1:18 Stunden mit 6:2,7:5. Als nächste Hürde wartet der Brasilianer Gustavo Heide, der dem Franzosen Dan Added beim 6:3,6:0 keine Chance ließ. Im Ranking liegt Heide als 187. hinter Rodionov, der sich auf Platz 158 befindet. Am Dienstag startet noch Joel Schwärzler.

Sinja Kraus und Lukas Neumayer hatten bereits am Montag ihren Qualistart erfolgreich gemeistert. Fix im Hauptbewerb stehen Sebastian Ofner bzw. Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Julia Grabher. Letztere konnte am Montag kein Selbstvertrauen tanken. Die 29-jährige Vorarlbergerin scheiterte beim WTA-250-Turnier schon in der Auftaktrunde. Die Nummer 123 der Welt musste sich der Schweizerin Jil Teichmann nach 2:16 Stunden mit 4:6,6:7(5) geschlagen geben. Die Turnier-Generalprobe für das anstehende Sandplatz-Grand-Slam-Turnier ist für sie damit früh zu Ende.

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