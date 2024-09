Rodri-Verletzung & Haaland-Rekord: City rettet Punkt gegen Arsenal

Manchester City hat in einem atemlosen Topspiel gegen den FC Arsenal erstmals in der neuen Saison Punkte liegen gelassen – steht dank eines Last-Minute-Treffers aber dennoch an der Tabellenspitze der Premier League.

Der englische Fußballmeister kam nach langer Überzahl im eigenen Stadion nur zu einem 2:2 (1:2), John Stones traf in der achten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten Ausgleich. Arsenal hatte nach einer Gelb-Roten Karte gegen Leandro Trossard (45.+8) die komplette zweite Hälfte zu zehnt bestritten und verpasste den Sieg und damit die Tabellenführung dennoch nur haarscharf.

Haaland-Rekord wird zur Nebensache

Eine Bestmarke von Erling Haaland wurde bei diesem Spielverlauf beinahe zur Randnotiz. Der Norweger (9.) brachte City mit seinem 100. Tor im 105. Pflichtspiel für den Klub in Führung, er stellte damit einen Rekord von Cristiano Ronaldo für Europas Top-5-Ligen ein: Der Portugiese hatte diese Marke für Real Madrid ebenfalls im 105. Einsatz erreicht. Arsenals Verteidiger Ricardo Calafiori (22.) und Gabriel (45.+1) drehten das Spiel und ließen Arsenal lange auf den Sieg hoffen.

City verhinderte damit die erste Premier-League-Niederlage seit Dezember 2023, im eigenen Stadion hat Manchester gar seit November 2022 kein Ligaspiel verloren. Der Meister ist mit 13 Punkten Erster vor dem FC Liverpool, Aston Villa (beide 12) und Arsenal (11). Ilkay Gündogan für City und Kai Havertz für Arsenal kamen jeweils über die komplette Spielzeit zum Einsatz.

City hatte das Spiel überlegen begonnen und ging früh in Führung: Haaland erlief einen Steilpass und verwandelte stark. Die Gastgeber hatten alles im Griff – eine bittere Verletzung von Mittelfeldchef Rodri sorgte aber für einen Bruch im Spiel. Der spanische Europameister, gerade erst von einer Oberschenkelverletzung genesen, kam ohne echte Gegnereinwirkung zu Fall und hielt sich das Knie.

VIDEO: Gelb-Rote Karte: Trossard checkt Silva um

Nur eine Minute nach Rodris Auswechslung glich Italiens EM-Entdeckung Calafiori aus: In seinem ersten Startelfeinsatz für Arsenal traf er mit der Innenseite in den Winkel. Nach dem Platzverweis gegen Trossard rannte City über die gesamte zweite Hälfte an, Arsenal verteidigte leidenschaftlich – und wurde dennoch nicht belohnt.

(SID)

Bild: Imago