Rodrygo-Doppelpack gegen Chelsea: Real fixiert Halbfinale

Real Madrid hat die erfolgreiche Titelverteidigung in der Champions League weiter fest im Visier. Der spanische Rekordmeister setzte sich im Viertelfinal-Rückspiel beim FC Chelsea mit 2:0 (0:0) durch. Rodrygo (58., 80.) erzielte die Treffer.

Das Hinspiel hatten die Königlichen ebenfalls mit 2:0 für sich entschieden. Gegner im Halbfinale ist der englische Meister Manchester City oder der deutsche Rekordchampion Bayern München (Hinspiel 3:0).

Real-Coach Ancelotti nach dem Spiel im Interview

Die Gastgeber begannen an der Stamford Bridge druckvoll und hatten durch N’Golo Kante den ersten Abschluss (11.). Der Favorit hatte das Geschehen in der ersten Halbzeit jedoch meist im Griff, tat aber auch nicht mehr als unnötig. Real wurde bei einem Schuss von Rodrygo an den Außenpfosten erstmals gefährlich (20.), Luka Modric scheiterte an Keeper Kepa (32.). In der Nachspielzeit bewahrte der belgische Nationaltorhüter Thibaut Courtois Madrid mit einer starken Parade gegen Marc Cucurella vor einem Rückstand (45.+1).

Video: Courtois rettet Real vor der Pause mit Mega-Parade

Rüdiger kam zur zweiten Halbzeit auf den Platz – und Real blieb in einigen Situation etwas sorglos. Kante (52.) und Havertz (57.) schlugen daraus aber kein Kapital. Madrid war effizienter und ging nach einem Konter durch Rodrygo in Führung. Der 22-jährige Brasilianer besorgte auch den Endstand.

Chelsea-Trainer Lampard nach dem Spiel im Interview

Die Tore im Video

0:1 – Rodrygo bringt Real in Führung

0:2 – Rodrygo schnürt den Doppelpack

(APA)/Bild: Imago