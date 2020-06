Röcher: “Ich habe ein schwarzes Herz. Das tut mir weh”

via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm Graz musste im siebenten Spiel in der Meistergruppe die sechste Niederlage einstecken. Beim 0:2 in Wolfsberg (Spielbericht + VIDEO-Highlights) reichte die Leistung, wie auch schon in den letzten Spielen, nicht für einen Punktgewinn.

Sturm-Angreifer Thorsten Röcher war die Enttäuschung nach dem Spiel anzumerken. “Mir tut es vor allem für die Fans Leid”, erklärte der 29-Jährige im Gespräch mit Sky Reporter Michael Ganhör.