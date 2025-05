Roglic übernimmt nach Sekundenkrimi Giro-Führung

Der slowenische Topfavorit Primož Roglič hat am Samstag nach der zweiten Etappe des Giro d’Italia in Albanien in einer hauchdünnen Entscheidung das Rosa Trikot übernommen. Der Slowene löste im Einzelzeitfahren in Tirana (13,7 km) mit Platz zwei den dänischen Auftaktsieger Mads Pedersen um eine Sekunde an der Spitze des Gesamtklassements ab. Platz eins im Kampf gegen die Uhr ging an den walisischen Youngster Joshua Tarling.

Der 21-Jährige aus dem Ineos-Rennstall feierte eine Sekunde vor dem auf seinen zweiten Giro-Gesamtsieg losgehenden Red-Bull-Kapitän Roglič seinen ersten Etappenerfolg bei einer Grand-Tour. Dritter des Zeitfahrens wurde drei Sekunden zurück der Australier Jay Vine (UAE Emirates). Pedersen verlor als Siebenter des Zeitfahrens mit zwölf Sekunden Rückstand um einen Hauch zu viel Zeit. Sein Lidl-Trek-Teamkollege Patrick Konrad begnügte sich mit Rang 149. Zum Abschluss des Albanien-Gastspiels steht am Sonntag eine harte Etappe mit fast 3.000 Höhenmetern auf dem Programm. Davor liegen die Top 25 der Gesamtwertung innerhalb von weniger als einer Minute.

(APA) / Foto: IMAGO