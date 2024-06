Roglic verpasst Sieg und Führung bei Dauphine knapp

Radsport-Star Primoz Roglic vom deutschen Team Bora-hansgrohe hat den Etappensieg und die Gesamtführung beim Criterium du Dauphine nur knapp verpasst. Der Slowene musste sich am Montag auf dem Col de la Loge im Sprint einer großen Gruppe nur dem Dänen Magnus Cort geschlagen geben. Dritter der 142 Kilometer langen, zweiten Etappe wurde der US-Amerikaner Matteo Jorgensen.

In der Gesamtwertung ist Roglic ebenfalls Zweiter und liegt vier Sekunden hinter Cort. Die Grundlage dafür legten Roglic‘ Helfer Alexander Wlassow und Jai Hindley, die im Schlussanstieg das Tempo im Feld bestimmten, wodurch der französische Ausreißer Bruno Aemirail 200 m vor dem Ziel gestellt wurde. Bester der vier Österreicher war Gregor Mühlberger, der als Etappen-16. ins Ziel kam. In der Gesamtwertung liegt der Movistar-Fahrer als 45. nur zehn Sekunden hinter Leader Cort.

Das achttägige Etappenrennen, das größtenteils in der Alpen-Region ausgetragen wird, ist die klassische Generalprobe für die Tour de France. Der Höhepunkt des Radsport-Jahres beginnt am 29. Juni in Florenz. Roglic gilt bei der Dauphine als Favorit auf den Gesamtsieg. Zu seinen Konkurrenten zählt der Belgier Remco Evenepoel, der am Montag ebenfalls Teil der ersten Gruppe war.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago