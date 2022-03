Roglic und Pogacar vor Schluss-Etappen souverän

Die Slowenen Primoz Roglic und Tadej Pogacar gehen als Führende in das Schlusswochenende der dieswöchigen World-Tour-Radrennen. Roglic war am Freitag bei Paris-Nizza auf dem anspruchsvollen 214-km-Teilstück von Courthezon nach Aubagne ungefährdet. Der 32-Jährige hat vor der am Samstag folgenden Bergankunft am Col de Turini ausgehend von Nizza unverändert 39 Sekunden Vorsprung auf den Briten Simon Yates (BikeExchange). Dritter ist der Franzose Pierre Latour (Total/+ 41 Sek.).

Den Tagessieg auf dem drittletzten Abschnitt sicherte sich Latours Teamkollege Mathieu Burgaudeau. Der Franzose jubelte nach einer erfolgreichen Soloattacke in der Schlussphase knapp vor dem heranbrausenden Hauptfeld über seinen bisher größten Erfolg. Wie an den Vortagen gab es auch diesmal vor und während der Etappe etliche Aufgaben wegen Erkältungssymptomen.

Tour-de-France-Sieger Pogacar weist vor dem Schlusswochenende von Tirreno-Adriatico weiterhin neun Sekunden Guthaben auf den Belgier Remco Evenepoel (Quickstep) auf. Auch in Italien feierte am Freitag mit Warren Barguil (Arkea) ein Franzose nach einem geglücktem Angriff im hügeligen Finale des Teilstücks von Sefro nach Fermo (155 km) den Etappensieg.

(APA) / Bild: Imago