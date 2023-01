Roko Simic soll vor Leihe zum FC Zürich stehen

Salzburg-Stürmer Roko Simic wird laut einem Bericht bis Saisonende auf Leihbasis zum FC Zürich wechseln.

Der 19-jährige Angreifer ist aktuell beim österreichischen Serienmeister nur selten erste Wahl im Sturm. Coach Matthias Jaissle setzte in der Hinrunde vermehrt auf Noah Okafor, Benjamin Sesko und Fernando. Deswegen soll der kroatische Teenager einen Wechsel per Leihe erwägen, um Spielpraxis zu sammeln und sich weiterzuentwickeln. Laut den Quellen des kroatischen Sportportals „Germanijak“ hat der FC Zürich nicht nur Interesse, sondern wird auch in den kommenden Tagen den Wechsel auf Leihbasis bis Saisonende verkünden.

Der Youngster kam bei den Mozartstädtern in wettbewerbsübergreifend 25 Spielen auf 13 Einsätze mit knapp 400 Spielminuten. Lediglich vier Mal gab Jaissle Simic das Vertrauen von Anfang an agieren zu dürfen. Neben dem Gedanken der sportlichen Entwicklung ist der 19-Jährige auch um seinen Platz in der kroatischen U21-Auswahl besorgt: Die „Vatreni“ haben sich nämlich für die kommende U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien qualifiziert. Bleibt er ohne zusätzliche Einsätze in der Rückrunde, so besteht die Möglichkeit, dass er beim Turnier sein Land nicht vertreten darf.

Abhilfe dafür soll eine Leihe beim FC Zürich schaffen. Der aktuell Tabellenletzte der Schweizer Super League würde sich bei einem Wechsel viele Tore erhoffen, um die Klasse halten zu können. In die Saison startete der Schweizer Erstligist mit Franco Foda als Trainer, der allerdings nur zwei Punkte aus acht Ligaspielen holte und deswegen seinen Trainerstuhl räumen musste.

