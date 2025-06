Rolfes über Wirtz-Wechsel zu Liverpool: „Alle glücklich mit dem Transfer“

Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes blickt zufrieden auf den Wechsel von Florian Wirtz zum FC Liverpool. „Am Ende sind wir alle glücklich mit dem Transfer: Florian mit seiner Entscheidung, wir mit dem ganzen Paket“, sagte der 43-Jährige im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Mitte Juni war der bis zu 150 Millionen Euro schwere Wechsel von Wirtz zur Anfield Road nach monatelangen Spekulationen finalisiert worden. Rolfes hätte Wirtz „gerne für viele Jahre behalten. Dass er aber den nächsten Schritt in die absolute Weltspitze machen wollte, ist auch verständlich“. Er sei „stolz“, dass der „Weltstar“ fünfeinhalb Jahre für Leverkusen aufgelaufen sei.

Lange hatte auch eine Vertragsverlängerung des 22-Jährigen im Raum gestanden, doch im Frühjahr sei laut Rolfes klar geworden, dass Wirtz nicht zu halten sei. Danach überschlugen sich die Medienberichte, aber: „Intern war es deutlich ruhiger, als es vor allem in der nationalen Presse den Eindruck machte“, so der Sport-Geschäftsführer.

Für Wirtz sei es „das Richtige ins Ausland zu gehen“. Er müsse sich in Liverpool „in einem anderen Umfeld, in einer anderen Kultur beweisen, hat so die Chance, sich als Persönlichkeit und als Spieler zu entwickeln“, betonte Rolfes.

Neben Wirtz verließen mit Jeremie Frimpong und besonders Trainer Xabi Alonso weitere Erfolgsgaranten den 2024er-Doublesieger. Dennoch bleibt Rolfes optimistisch: „Die Gier der vergangenen Jahre wollen wir beständig ausstrahlen, dann bin ich sicher, dass wir auch künftig Erfolge feiern werden.“

