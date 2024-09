Roma-Boss vor Einstieg bei PL-Klub

Friedkins Übernahme kam nach dem Ausstieg des Investors aus den Verhandlungen mit Moshiri im zurückliegenden Sommer überraschend. Zwischenzeitlich hatten auch der US-Tycoon John Textor sowie die Investment-Gesellschaft 777, die am deutschen Zweitligisten Hertha BSC beteiligt ist, Interesse am Kauf des Klubs. Textor, auch Besitzer des französischen Erstligisten Olympique Lyon, musste aber wegen seiner Beteiligung an Evertons Ligarivale Crystal Palace zurückziehen, und 777 konnte mehrere ausgehandelte Fristen nicht einhalten.

