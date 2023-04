Roma gewinnt deutlich – Juve verliert erneut

Die AS Roma hat in der italienischen Serie A den dritten Platz abgesichert, für Juventus Turin hat es am Sonntag hingegen eine Niederlage gesetzt. Der ehemalige Serienmeister verlor bei Sassuolo mit 0:1 und damit erstmals in dieser Saison zwei Ligaspiele in Folge. Gregoire Defrel traf in der 64. Minute entscheidend. Juventus, wo Paul Pogba im Finish ins Spiel kam, blieb weiter vier Zähler hinter Atalanta Bergamo Siebenter. Die Roma gewann gegen Udinese indes deutlich mit 3:0.

Edoardo Bove (37.), Lorenzo Pellegrini (55.) und Tammy Abraham (91.) schrieben für die Elf von Jose Mourinho an. Die Römer liegen nun wieder fünf Punkte hinter Stadtrivale Lazio, Spitzenreiter Napoli hat trotz des 0:0 gegen Hellas Verona am Samstag noch beruhigende 14 Punkte Vorsprung auf den Zweiten.

In einem Duell zweier Österreicher-Clubs trennten sich Torino mit Valentino Lazaro (ab 56.) und Salernitana mit Flavius Daniliuc (bis 58.) mit einem 1:1. Die Turiner sind Elfter der Tabelle, Salernitana ist als 15. vor Abstiegssorgen noch nicht gefeit.

(APA) / Bild: Imago