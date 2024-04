Roma gewinnt italienisches Duell bei Milan

Die Roma hat das italienische Europa-League-Duell beim AC Milan gewonnen.

Die „Giallorossi“ siegten in Mailand mit 1:0. Gianluca Mancini, am Wochenende bereits Siegtorschütze im Römer Derby gegen Lazio, wuchtete einen Eckball per Kopf in die Maschen (17.).

Benfica schlug Olympique Marseille und verschaffte dem angezählten Trainer Roger Schmidt etwas Luft. Rafa Silva (16.) und Angel di Maria (52.) trafen in Lissabon zunächst für Portugals Rekordmeister, ehe Pierre-Emerick Aubameyang (67.) mit seinem zehnten Tor im laufenden Bewerb die Aufstiegschancen der Südfranzosen wahrte.

Alle Tore:

0:1 Roma

(APA/Red.)

Bild: Imago